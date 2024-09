Eolie paradiso dei capodogli avvistamenti ma quante minacce

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 11 settembre 2024) AGI - In questi giorni quattrosono transitati per le acque eoliane. Probabilmente un gruppo di giovani maschi, un bachelor group, dato il tipo di aggregazione e la dimensione relativa degli individui, secondo Filicudi Wildlife Conservation. Un maschio adulto dio puo' raggiungere i 15 metri di lunghezza e in genere in età adulta diventa sempre più solitario. "I giovani maschi raggiunta la maturità sessuale si aggregano tra di loro lasciando il gruppo parentale da cui provengono", spiegano gli ambientalisti. Le acque eoliane sono un habitat ottimale per le attività di alimentazione di questa specie che si nutre principalmente di calamari mesopelagici nelle zone di scarpata raggiungendo elevate profondità (anche duemila metri) per cacciare trattenendo il respiro anche per un'ora.