Elisabetta Gregoraci mette in allarme i fan | la foto con la flebo in ospedale Ho bisogno di tempo per me

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Periodo difficile perche ha condiviso con i suoi follower unadal lettino dell’con unal braccio. La showgirl ha raccontato di prendere una pausa forzata a causa di problemi di salute, spiegando che il suo corpo le ha chiesto di fermarsi. Non è la prima volta, infatti, che viene recuperata nelle ultime settimane. In una storia su Instagram,ha scritto: “La settimana scorsa sono stata ricoverata, poi uscita e ora sono nuovamente qui. Nulla di grave, non preoccupatevi, ma devo pensare a me”. In questo periodo,ha dovuto affrontare diversi momenti difficili, tra cui la separazioneranea dal figlio Nathan Falco, che ha accompagnato nel prestigioso Collège du Léman in Svizzera, dove studierà fino alla maggiore età.