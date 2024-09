Coppa Davis trionfo dell’Italia nella prima giornata | vince anche Arnaldi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’Italia ha esordito con successo nelle Finals di2024, battendo il Brasile nel primo match del Girone A, in corso all’Unipol Arena di Bologna. Gli azzurri hanno conquistato la vittoria grazie ai successi nei due singolari, garantendosi il 2-0 decisivo. Matteo Berrettini ha aperto la sfida con una vittoria contro Joao Fonseca. Dopo un inizio complicato, in cui si è trovato sotto 0-4, Berrettini è riuscito a rimontare e a chiudere il match 7-5, regalando il primo punto all’Italia. Il match successivo ha visto Matteoaffrontare Thiago Monteiro in un incontro lungo e combattuto. Dopo una maratona durata 3 ore e 39 minuti,ha prevalso in tre set con il punteggio di 7-5, 6-7, 7-6, portando così il secondo punto all’Italia e garantendo la vittoriasfida.