Cinzia Dal Pino accusata di omicidio volontario a Viareggio oggi in udienza di convalida e interrogatorio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) È previstal’die dell’di garanzia alle 11:30 al tribunale di Lucca. Che potrebbero segnare la sorta dell’imprenditriceDal, 65 anni,diperché, nella notte tra l’8 e il 9 settembre a, ha travolto con l’auto il 47enne algerino Said Malkoun. Lui, morto poco dopo essere arrivato in ospedale, avrebbe provato a rapinarla della borsa sotto la minaccia di un coltello. La dinamica dell’e il ritrovamento della macchina diDalLe immagini di una telecamera in corrispondenza del luogo dove è avvenuta l’aggressione non lasciano spazio a ulteriori interpretazioni. Il video dura un minuto e 20 secondi e mostra Said Malkoun mentre cammina sul marciapiede.