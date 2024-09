Calcio Seconda | beffa San Prospero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Pisa 11 settembre 2024 – InCategoria il derby di Coppa Toscana tra il Pontasserchio ed il SanNavacchio allo ‘Scirea’ di Arena Metato termina in parità 1 – 1. Questo il risultato del campo, ma successivamente il SanNavacchio fa reclamo per la presunta posizione irregolare di alcuni calciatori del Pontassechio squalificati. Il reclamo però non ha esito in quanto redatto senza rispettare il regolamento. Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, ha rilevato gli errori procedurali del SanNavacchio e respinto il reclamo dichiarandolo inammissibile per aver disatteso le disposizioni. L’amarezza raddoppia in quanto anche nella partita precedente persa contro il Migliarino Vecchiano nel recupero la società di Sannon ha ravvisato gli estremi per fare reclamo. Insomma, un punto in due partite quando magari potevano essere sei.