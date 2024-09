Auto guasta travolta in strada | Un dolore che non ha parole

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) CARDANO AL CAMPO (Varese) Ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Sant’Anastasio a Cardano al Campo, in provincia di Varese, si sono svolti i funerali di Chiara Bossi, 47 anni, imprenditrice, morta tragicamente, vittima di un investimento, nella notte tra sabato e domenica, nel Lodigiano. Era scesa dalla suain panne per segnalare il guasto, ma è statada una vettura, condotta da un sessantenne, che non si sarebbe accorto della presenza della donna sulla, la Provinciale 115, tra Salerano al Lambro e Lodi Vecchio. L’mobilista ha subito chiamato i soccorsi ma per la cardanese non c’è stato nulla da fare, troppo gravi i traumi riportati che non le hanno lasciato scampo ed è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale.