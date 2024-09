Addio al conduttore Luca Giurato aveva 84 anni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Si è spento improvvisamente a 84, stroncato da un infarto. Dopo aver conseguito la maturità classica,ha intrapreso la carriera giornalistica, lavorando prima per Paese Sera e poi per La Stampa. Nel 1986 è diventato direttore del GR1, il giornale radio di Radio Rai, per poi essere nominato vicedirettore del TG1 fino al 1990. Il suo debutto in televisione risale al 1992-1993, con la conduzione di A tutta stampa, una rassegna stampa all’interno del TG1 Notte. Tuttavia, il vero successo arrivò nel 1993 con la partecipazione a Domenica In al fianco di Mara Venier. Vi tornò nel 2010, ma nel frattempo si affermò comedi Unomattina, un programma di Rai 1 a cui prese parte ciclicamente tra il 1994 e il 2008. Collaborò con diversi volti noti come Livia Azzariti, Paola Saluzzi, Antonella Clerici, Roberta Capua, Monica Maggioni ed Eleonora Daniele.