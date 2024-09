Tpl agevolazioni fino all’82% per studenti dell’Università di Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024), 10 settembre 2024 - Anche per il nuovo anno accademico, tariffe fortemente vantaggiose per studentesse ediche usano i mezzi del Tpl. A seconda dell’Isee per il diritto allo studio universitario, iscritte e iscritti all’Ateneo fiorentino potranno viaggiare durante la validità della convenzione a un costo inferiore del 76% o addirittura dell’82% rispetto a quello ordinario previsto per gli abbonamento annuali. Lo prevede l’accordo tra Università di, Regione Toscana, Comune di, Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario (DSU Toscana) insieme ad Autolinee Toscane.