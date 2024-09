Ternana camaleontica l’arma in più di Abate Il tecnico alla ricerca del modulo vincente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Fere camaleontiche. Potrebbe essere un’arma dal grande peso specifico. Dunque, si lavora per perfezionare ogni meccanismo anche in tal senso. La dirompente settimana finale di mercato prodotta da Diego Foresti e Carlo Mammarella sulla base delle richieste di Ignazioha fatto lievitare la qualità della rosa e consente aldi spaziare ancor di più che in precedenza per quanto riguarda l’assetto tattico, anche nel corso della medesima partita. Se è vero che il-base resta il 4-3-1-2 (almeno per adesso), fin dsfida con il Pescara, dunque prima che arrivassero gli ultimi 6 nuovi elementi, si erano viste ampie fasi di 4-2-4 a conferma cheesige dsquadra una certa elasticità. A Gubbio, passando per la sfida di Pontedera, se ne è avuta la conferma, anche in proporzioni maggiori.