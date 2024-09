Tennis Cahill su Jannik Sinner | Ha mostrato resilienza deve essere orgoglioso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) Mix di emozioni per: la gioia per il trionfo agli US Open, secondo Grand Slam stagionale, va ad unirsi ai dubbi per l’incerto e controverso caso doping, con la Wada che non ha ancora chiuso del tutto le porte ad un ricorso. A parlare su ciò che è stato in questi mesi, dall’interno, per l’altoatesino, uno dei membri più importanti dello staff: Darren. Le sue parole ad ESPN: “Nel team diio non sono l’allenatore più importante, che è Simone Vagnozzi, ma sono quello che ha più esperienza. Negli ultimi quattro mesi sono successe tante cose all’interno del gruppo e molte di queste sono ricadute sulle mie spalle.