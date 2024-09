Squadra mobile arriva Verdecchia Cagnini passa all’anticrimine

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Cambio ai vertici della. Il questore di Ravenna Lucio Pennella infatti ha accolto il nuovo dirigente, il commissario capo Paolo. Classe 1990, originario di Martinsicuro in provincia di Teramo, si è laureato in Giurisprudenza all’Università degli studi di Teramo con il master di specializzazione in professioni legali. È funzionario della polizia di Stato dal 2019 e negli ultimi tre anni ha diretto le volanti della questura di Piacenza. Da ieri ricopre il nuovo incarico a Ravenna, sostituendo il vice questore Claudio, destinato invece a prendere la guida della divisione anticrimine della questura: si tratta dell’ufficio che adotta le misure di prevenzione nei confronti dei soggetti ritenuti socialmente pericolosi, quali avvisi orali, fogli di via e provvedimenti per attività commerciali che sono ritenute al centro di episodi allarmanti.