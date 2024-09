Space Adventure Cobra – The Awakening si presenta ufficialmente

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 10 settembre 2024) Il leggendario pirata spazialefarà finalmente il suo atteso ritorno! Magic Pockets, lo studio di sviluppo del titolo, ci porterà le emozionanti avventure di, adattando a videogioco i primi 12 episodi della serie in– The. Di seguito il trailer. Creato nel 1978 da Buichi Terasawa, il manga di cultoha affascinato diverse generazioni di fan in tutto il mondo con la sua trama ricca di colpi di scena, che mescola abilmente fantascienza, azione e mistero. Il successo diè in gran parte dovuto al suo protagonista principale,, un avventuriero senza paura con un braccio sinistro cibernetico che ospita un’arma formidabile, il leggendario Delta Ray. Questo personaggio carismatico, accompagnato dalla sua fedele compagna Armaroid Lady, ha catturato l’immaginazione del pubblico grazie alle sue numerose fughe nell’universo.