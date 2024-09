Sondaggio aumentano gli ucraini favorevoli a negoziare con la Russia I giovani e i soldati più pessimisti sull’esito del conflitto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Cresce la percentuale difavorevole ad avviare negoziati con laper finire la guerra. Non è la maggioranza, ma è una porzione significativa. Il 43% degliintervistati daldel centro di ricerca Carnegie Endowment for international peace (su un campione di 2000 soggetti presi in tutte le regioni del Paese), ha risposto “sì” alla domanda “Sei favorevole ai negoziati con la?”. Il 54% ha risposto di no. La percentuale è in aumento rispetto agli anni passati, scrive l’Istituto. Il sostegno a una soluzione diplomatica non significa, comunque, accettare la perdita di territorio da parte ucraina, o all’accettare le richieste russe. L’83% degliinfatti si oppone alla riduzione delle capacità militari ucraine, una delle richieste negoziali dellanel 2022.