Sinner Binaghi | Decisione Wada non mi preoccupa sono fiducioso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) “Ladelladi posticipare la suasu un eventuale ricorso al Tas sul ‘caso’ non mi. Il mondo del tennis tra sport e diritto. “Mi sembra che il caso sia completamente sviscerato in tutti i suoi aspetti più particolari.è vittima di un incidente non suo ma di terze persone e riguarda una miliardesima parte di un farmaco che nel tennis se non preso in dosi massicce non può alterare nessun tipo di prestazione. Per questo”. Queste le parole, da Bologna, del presidente FITPsulla scelta delladi prendersi più tempo per esaminare il caso: “non mi” SportFace.