Sindaco Napoli | sgombero parziale Vele

(Di martedì 10 settembre 2024) 19.00 IldiManfredi ha firmato due ordinanze per loimmediato di alcune delledi Scampia. Gli alloggi a rischio sarebbero una cinquantina nella Vela Gialla e quella Rossa. Si tratta di una decisione per motivi di sicurezza. Queste duesono di proprietà del Comune, come quella Celeste,in cui a luglio c'è stato il crollo di un ballatoio, ed è stata già sgomberata. Sia la Vela Rossa che la Gialla sono destinate ad assere abbattute. Al loro posto sorgeranno nuovi edifici.