Si scoprono indulgenti e comprensive | Boccia Chirico smaschera le femministe

(Di martedì 10 settembre 2024) Mentre Maria Rosariabalza da un teatro mediatico all'altro e tenta di tenere accesi i fari sul caso che ha portato il suo nome sulla bocca di tutti, una buona fetta della sinistra la trasforma in eroina. Stasera l'influencer che ha portato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a dimettersi sarà ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca. La commissione sicurezza di Montecitorio, intanto, ha deciso di sospendere i permessi d'ingresso alla Camera dei Deputati per l'imprenditrice campana. Da quando l'affaire ha iniziato a tenere banco nel mondo della politica e a surriscaldarlo, le opposizioni hanno scelto di osannarla invitandola addirittura a far tremare il governo Meloni. E proprio su questo punto si è soffermata Annalisa, che in un tweet tagliente ha usato parole efficaci e mirate.