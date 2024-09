Reazioni sorprendenti? L' analisi dell' esperto sull' intervista di Boccia | Conosce le tecniche…

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 10 settembre 2024) Le tecniche di comunicazione di Maria Rosariavengono analizzate da Patrick Facciolo nel corsoa puntata del 9 settembre di Quarta Repubblica, il talk show del lunedì di Rete4 con Nicola Porro alla conduzione. L'si focalizza in particolare su un''imprenditrice, il cui caso ha portato il ministroa Cultura Gennaro Sangiuliano alle dimissioni: “La vera domanda è se lasta facendo tutto da solo o se qualcuno cura la sua comunicazione. Il linguaggio del corpo di, nelle interviste in cui l'abbiamo vista, è molto controllato, non si contatta mani, naso, collo, non ci sono gesti di automanipolazione significativi. Allorae due l'una. O il livello di attivazione emotiva che le producono queste interviste è basso, oppure è tenuto sotto controllo molto bene”.