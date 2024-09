Opposizioni indisponibili a nomine cda Rai senza riforma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) "Lesonoa rinnovare il cda Rai in asdelladella governance". È quanto emerge al termine dell'incontro di tutti i capigruppo di opposizione in commissione di Vigilanza Rai. "Come abbiamo già dichiarato il 6 agosto - sottolineano Stefano Graziano (Pd), Dario Carotenuto (M5s), Maria Elena Boschi (Iv), Angelo Bonelli (Avs), Giuseppe De Cristofaro (Avs), Maria Stella Gelmini (Azione) - invitiamo la maggioranza a lavorare subito alladella governance Rai recependo le nuove disposizioni europee per la libertà dei media".