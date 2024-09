Milan-Venezia in 70 000 a San Siro | Fonseca sotto esame vietato sbagliare!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) Momento difficile per ilcon 2 punti raccolti in 3 partite. Servono i tifosi e, nelle difficoltà, il pubblico rossonero risponde presente. In 70.000 pera San. Nonostante il momento negativo, la squadra non verrà lasciata sola. Ma attenzione: il pubblico del Meazza è un pubblico, da sempre, esigente. Ricevere 70.000 fischi è, davvero, questione di un attimo.lo sa bene, dopo aver preso solo bocciature, si prepara a unun po’ più semplice, solo sulla carta, ma che presenta un alto rischio figuraccia. Liverpool e Inter gli step successivi, mettere 3 punti in tasca con ilsarebbe una bella bocca d’ossigeno e magari anche un’iniezione di fiducia.. A proposito di Liverpool, più freddezza in ottica biglietti per la sfida di martedì prossimo.