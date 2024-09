Migranti la Germania chiude le frontiere e apre ai respingimenti Ma continua a finanziare le Ong…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 10 settembre 2024) Laa guida socialdemocraticaleai. L’ondata di proteste contro alcuni attentati di matrice islamica ha portato Olaf Scholz, con l’apertura di Cdu-Csu, a sospendere in pratica Schengen, rafforzando i controlli ai confini dal 16 settembre. La decisione dellasocialista e la sospensione di Schengen Dal 16 settembre, per un periodo di sei mesi, avranno quindi il via i controlli. La mossa è già anche stata comunicata alla Commissione europea. E i controlli riguarderanno anche i confini con i Paesi membri dell’Ue, quindi una vera e propria sospensione del trattato di Schengen sulla libera circolazione dei cittadini europei. “La reintroduzione dei controlli alleinterne dello spazio Schengen “deve essere fatta in linea con il codice delledi Schengen, deve essere proporzionata e deve restare una misura eccezionale.