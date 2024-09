La grande attesa per Apple Intelligence con iOS 18 ma non in Europa

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 10 settembre 2024) La notizia del mancato arrivo, almeno per il momento, diinnon è una novità. Le prime perplessità erano emerse alla fine di giugno, quando da Cupertino era stato annunciato il primo approdo nel mondo etereo dell’intelligenza artificiale per i suoi dispositivi. I dubbi sulla mancata conformità di questi strumenti/funzioni ai regolamenti europei erano stati confermati nel giro di pochi giorni. Lunedì 9 settembre, però, nel corso dell’annuncio dei nuovi prodotti presto in commercio (non solo iPhone 16 e tutti i suoi modelli), molti utenti hanno creduto che – seppur non immediatamente – i sistemi AI per iPhone 15 e 16 fossero imminenti nel Vecchio Continente. LEGGI ANCHE >è entrata ufficialmente nell’era dell’AI con il suo iPhone 16 Purtroppo per loro, invece, dobbiamo parlare di un fraintendimento.