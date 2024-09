La basilica ferita | Niente più visitatori nella nostra chiesa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Colpita da un fulmine la notte tra il 17 e il 18 agosto, ladi San Piero a Grado è ancora chiusa ai fedeli e al pubblico per le visite, ma qualcosa si sta muovendo. Don Bryan Dal Canto, parroco della, fa il nuovo punto della situazione a poco meno di un mese dall’evento atmosferico straordinario che ne ha causato la chiusura. Don Bryan, al momento qual è la situazione della? "Attualmente sono stati montati tutti i ponteggi all’interno della, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo per la riapertura parziale della". Come mai? "Stiamo collaborando con la Sovrintendenza che ci sta aiutando da tutti i punti di vista a risolvere alcune problematiche di natura burocratica, ma importanti per permettere a tutti di operare in serenità e senza ulteriori criticità. Stiamo compilando alcuni permessi".