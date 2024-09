Kate Middleton | Ho finito la chemio ma il percorso verso la guarigione è ancora lungo

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 10 settembre 2024) Lo scorso marzo, via social, era arrivata la notizia del tumore die adesso, sei mesi dopo, è sempre all’account Instagram ufficiale dei principi di Galles che viene annunciata la fine dellaper la principessa. Un’immagine bucolica di, in abito boho nella campagna inglese, e altre assieme a William e ai figli George, Charlotte e Louis, fa da cornice al messaggio letto da lei stessa e riportato nella caption, in cuiparla di quanto sia stato doloroso e complesso ilfatto in questi mesi, dopo la diagnosi. “Mentre l’estate volge al termine, non posso dirvi quale sollievo sia aver finalmente completato i miei trattamentiterapici – dice la principessa di Galles – Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per noi come famiglia.