Il tifone Yagi fa crollare un ponte decine di vittime

(Di martedì 10 settembre 2024) Negli ultimi giorni, ilha provocato devastazioni e perdite di vite umane in Vietnam, dopo aver attraversato le Filippine e la Cina. Lunedì mattina il governo locale ha confermato che almeno 60 persone sono morte a causa del, ma il numero dellepotrebbe essere in aumento. Centinaia di persone risultano ferite, mentre molte altre sono ancora disperse.Durante il fine settimana, circa 50mila persone sono state evacuate dalle zone costiere del Vietnam, mentre le scuole sono state chiuse in 12 province, incluse quella di Hanoi, la capitale del paese. Le condizioni meteorologiche avverse hanno costretto alla chiusura di quattro aeroporti nel nord del Vietnam, tra cui quello di Hanoi, per l'intera giornata di sabato.