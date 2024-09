Harris-Trump stanotte il duello in tv per la Casa Bianca | dove vederlo e orari

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 10 settembre 2024)il dibattito in tv delper la: sondaggi e aspettative,o ein diretta in Italia La scena politica statunitense è in fervente attesa per quello che si preannuncia come uno degli eventi più significativi della campagna elettorale per le presidenziali del 5 novembre: il dibattito televisivo tra Kamala, vicepresidente degli Stati Uniti, e Donald, ex presidente e candidato repubblicano. Questo confronto diretto, previsto persul palco di Abc News alle 21 ora locale (le 3 del mattino di mercoledì 11 settembre in Italia), promette di essere un momento cruciale nella corsa alla. Donalde Kamalail dibattivo tv – foto ansa – notizie.