FOTO Genea Lanzara tesserato il terzino mancino Alfonso Didone

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA rinforzare la batteria dei mancini a disposizione di coach Jose Luis Villanueva Lopez ci sarà ildestro. Il giovanissimo classe 2006, nato a Grosseto e cresciuto nella fila della Pallamano Follonica, è reduce dall’ esperienza biennale col Campus Italia, dove si è ottimamente disimpegnato mettendosi in mostra in entrambe le stagioni sportive, nonché dalla recente partecipazione agli M18 EHF EURO in Montenegro. Versatilità tecnico-tattica, doti atletiche e fisiche, desiderio di ritagliarsi uno spazio importante nella pallamano che conta, consegnano a mister Villanueva un profilo interessante sul quale investire una dose massiccia di lavoro proficuo. “Sono molto felice di approdare alla, di iniziare questo nuovo percorso – esordisce– e dare il massimo in questa nuova stagione.