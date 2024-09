Fecondazione assistita eterologa | non serve andare all’estero!

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 10 settembre 2024) Denatalità. È questa, senza dubbio, una delle parole che abbiamo ritrovato più spesso sui giornali di questo ultimo periodo e l’ultima relazione dell’ISTAT ce lo conferma. In effetti, il tema è attuale, oltre che ciclicamente ricorrente: è un problema che caratterizza il quadro demografico del Paese da diversi anni. Le ragioni del crollo demografico sono molte, ma tra queste troviamo anche l’infertilità: circa il 15-20% delle coppie che cercano figli scoprono di non poterne avere per cause mediche. Laè una delle strade possibili per chi non riesce a realizzare il desiderio di diventare genitore.