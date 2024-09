Empoli vs Juventus | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 10 settembre 2024) Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I toscani vogliono dare continuità al loro buon inizio di stagione anche contro i bianconeri che puntano a mantenere il primato in classifica.si giocherà sabato 14 settembre 2024 alle ore 18 presso lo stadio CastellaniVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Avvio di campionato al di sopra delle aspettative per i toscani che nelle prime tre giornate hanno totalizzato cinque punti, già utili in vista della corsa salvezza. Dopo il deludente pareggio casalingo contro il Monza, la squadra di D’Aversa ha sorpreso la Roma sul suo campo vincendo per 2-1, e poi fermato il Bologna sempre in trasferta(1-1). I bianconeri hanno iniziato come da pronostico con sette punti in tre partite.