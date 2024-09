Draghi lancia un ultimatum per l’Europa | E’ tempo di cambiare o sarà una lenta agonia

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) L’ex presidente della BCE propone un nuovo piano di investimenti e debito comune per rire l’economia dell’Unione, sfidando le resistenze di Berlino e chiedendo un’Europa più unita e rapida nelle decisioni. Nel cuore del, Mario, l’ex presidente del Consiglio italiano e figura centrale nel salvataggio dell’euro, hato un avvertimento forte e chiaro: l’Unione Europea è di fronte a una “sfida esistenziale“. Durante la presentazione del suo maxi-report sulla competitività,ha ribadito la necessità di una trasformazione radicale per evitare un declino inesorabile. Un appello all’azione: investimenti e debito comune per la ripresaha proposto un’iniezione di fiducia senza precedenti per rire l’economia europea, stimata tra i 750 e gli 800 miliardi di euro all’anno, un valore pari al 4,7% del PIL dell’intero continente.