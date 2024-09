Comprare auto usate conviene crollo dei prezzi dalla benzina all’elettrico

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 10 settembre 2024) Il mercato delleè sempre molto interessante, considerando come l’intera industria abbia subito una trasformazione in termini economici. Ciò vuol dire che le vetture economiche, con optional al minimo, hanno oggi un costo ben maggiore rispetto alle “entry level”, per così dire, di qualche anno fa. Un buco colmato sempre più dall’usato, il cui trend è al ribasso. Questo è il momento migliore per acquistare e di seguito vi forniamo un po’ di dati utili., perchéora Tra il 2030 e il 2035 si dirà addio a nuovee diesel. Una trasformazione del mercato che promette di modificare in maniera netta gli equilibri economici del settore dell’usato.