Cassero in Danza C’è una Butterfly inedita e ribelle

(Di martedì 10 settembre 2024) Al via "in" con ladella Compagnia Ersilia. Primo appuntamento questa sera, alla Sala Eden di Grosseto, per il festival organizzato da Concorda (Consorzio Coreografid’Autore) e dalla Compagnia Francesca Selva, con la direzione artistica di Marcello Valassina, la collaborazione di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Istituzione Le Mura e Comune di Grosseto. Il programma si apre alle 21,15 di oggi con la compagnia Ersilia, che accenderà il palcoscenico con la rappresentazione di "", una produzione in cui la protagonista Cyo Cyo San, che nella celebre opera pucciniana si toglie la vita quando scopre che Pinkerton torna in Giappone solo per portarle via il loro bambino, viene raccontata in una versione nuova.