Boccia-Sangiuliano l’infelice uscita di Feltri a La7 | Volevi che me la presentasse come la sua tr**a? E Bonelli risponde così

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Infelicedi Vittoriodurante la trasmissione L’aria che tira (La7), dove rivela di aver conosciuto Maria Rosariaa un pranzo con l’ex ministroin un noto locale di via della Spiga, a Milano. Il conduttore David Parenzo gli chiedegli sia stata presentata e il giornalistaborbottando: “un’amica.che me lala sua troia? Dai”. Parenzo lo rimprovera per l’epiteto utilizzato, sndo la reazione offesa diche decide di abbandonare lo studio. E mentre il direttore editoriale del Giornale si toglie il microfono, il deputato di Avs Angelocommenta: “Perché l’uomo è figo, la donna è troia. È meglio che vada via, sì”. “È stata un’espressione davvero infelice, mi dispiace”, chiosa Parenzo.