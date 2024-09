What We Do in the Shadows 5 la recensione | i vampiri di Staten Island verso la crescita personale

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il film:We Do in the5, 2024. Creata da: Jemaine Clement e Taika Waititi. Cast: Kayvan Novak, Matty Berry, Natasia Demetriou, Harvey Guillèn, Mark Proksch e Kristen Schaal. Genere: Commedia, horror, mokumentary. Durata: 30 minuti circa/10 episodi. Dove l’abbiamo visto: Su Disney+ in lingua italiana Trama: Nandor, Laszlo, Nadja e Colin sono quattroche vivono in una casa ainsieme al loro famiglio Guillermo, che brama a sua volta di diventare anche lui un vampiro. Una troupe televisiva li segue passo dopo passo nella loro vita quotidiana per realizzare un documentario. A chi è consigliato? Agli appassionati di serie comedy e. In particolare, chi ama il genere horror unito al mokumentary troverà questa quinta stagione molto più accattivante e piena di colpi di scena delle prime quattro.