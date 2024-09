Turista fiorentino muore mentre fa il bagno in Salento

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 9 settembre 2024) FIRENZE – Dramma per unin vacanza in, a Torre dell’Orso, in provincia di Lecce. È morto, a causa di un malore,era in spiaggia l’85enne Ugo Cappelli, da qualche giorno in vacanza in Puglia. L’anziano era arrivato inda Firenze per trascorrere alcuni giorni di vacanza e godersi le ultime giornate di sole della stagione. Si è sentito malestava facendo ilnelle acque del lido La Sorgente e i soccorsi sono stati inutili. Soccorso e portato a riva,è stato affidato al personale sanitario del 118 giunto in spiaggia, ma per lui non c’è stato nulla da fare.