Traffico Roma del 09-09-2024 ore 10 | 30

(Di lunedì 9 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità è iniziata alle 8:03 lo sciopero di 8 ore del trasporto pubblico sono chiuse le tre linee metro e la ferrotramvia termini Centocelle possibili Stop per le linee di bus tram e filobus nel corso della giornata chiusi anche lo sportello permessi diservizi per la mobilità e Contact Center 0657003 Intanto in strada Sono da segnalare rallentamenti alun po’ su tutta la rete in particolare su Flaminia Salaria e Cassia nella galleria Giovanni XXIII in direzione 3 in viale del Muro Torto sul viadotto della Magliana sulla via del mare sulla tangenziale la carreggiata è ridotta all’altezza di Campi Sportivi in direzione Salaria per un allagamento è chiuso il sottopasso della via Appia dal km 14 al km 17 sempre per lo stesso motivo su Viale del Tintoretto al momento è transennato il tratto da via ...