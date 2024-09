Sinner batte Fritz a New York e bissa Melbourne | sesto trofeo del 2024

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 9 settembre 2024) Inarrestabile. L’US Open dopo quello d’Australia. Jannikconferma, vincendo il secondo Slam della carriera, lo status di numero uno del mondo ed entra nella storia dello sport italiano e mondiale. Jannika New Yor6-3 6-4 7-5 il tennista di casa Taylor, che non molto può fare contro i colpi dell’altoatesino, che ha avuto in mano la gara fin dalle prime battute. L’abbraccio con il suo staff, Simone Vagnozzi e Darren Cahill e poi bacio alla fidanzata, la tennista Anna Kalinskaya. Jannikha attraversato le tribune dell’Arthur Ashe per festeggiare la vittoria degli US Open con il suo team dopo settimane difficili dopo la vicenda clostebol. “Io amo il tennis, mi sono allenato tanto per questi palcoscenici, ma oltre il campo c’è una vita e voglio dedicare questo titolo a mia zia, perché non sta bene e non so per quanto ancora rimarrà nella mia vita.