Scuole nel caos Cataudo FI | Lombardi e Mastella dilettanti allo sbaraglio | prendano atto del fallimento e si dimettano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, previsto per il 12 settembre, il piano della Provincia affonda sotto il peso di ritardi e inefficienze. Non sappiamo ancora quando riapriranno leAlberti, Galilei e Giannone, né come verranno distribuiti gli studenti. È una situazione surreale che ha trasformato quello che doveva essere un semplice intervento di adattamento in una commedia dell’assurdo: ritardi inspiegabili, traslochi gestiti male e un servizio navetta di cui non si sa più nulla. Il Presidente della Provincia, Nino, dovrebbe essere chiaro anche sui costi sostenuti finora perché ormai è evidente lo spreco enorme di soldi pubblici e prenderedel”. Lo dichiara Claudio, Vice Segretario Provinciale di Forza Italia e Sindaco di Ceppaloni.