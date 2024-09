One Piece da stasera su Italia 2 con nuovi episodi in italiano | da che punto riprende la saga di Dressrosa?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 9 settembre 2024) Mediaset ha annunciato il ritorno in TV, dasu2, di Onee My Hero Academia conmai andati in onda con doppiaggiono: a chedelladieravamo arrivati?su2, in prima serata, tornano le avventure di Onedoppiate inno. Dopo aver interrotto ladilo scorso dicembre, Mediaset ha finalmente rimesso mano al progetto, annunciando la messa in onda degli ultimi 31dell'arco narrativo, trasmessi in Giappone nel 2015. Non è chiaro al momento se nei mesi invernali i fanni dell'opera potranno guardare in TV, doppiata nella nostra lingua, anche ladi Zou, che conta altre 31 puntate. Quel che è certo è che Luffy e compagni saranno in TV ogni lunedì sera, in prima serata, con due