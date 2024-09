Muore investito da un’auto dopo un furto | È stato fatto di proposito

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 9 settembre 2024) Una tragedia dietro la quale sta indagando in queste ore la polizia di, quella che ha visto perdere la vita un omo di nazionalità algerina che la scorsa notte a Viareggio sarebbeda(pare che alla guida ci fosse una donna) che poi è fuggita. Il 47enne ètrovato agonizzante da alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi. L’uomo ètrasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Versilia dove è morto poco. Leggi anche: Maltempo in Italia: allerta meteo su più regioni, rischio nubifragi da Nord a Sud Stando a quanto emerso dalle prime ricostruzioni, chi hail 47enne potrebbe averlovolontariamente.