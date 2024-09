Morto James Earl Jones la carriera unica dell’attore

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 9 settembre 2024) Una notizia ha scosso il mondo del cinema internazionale nella giornata del 9 settembre 2024., lasciando dispiaciuti tutti coloro che hanno apprezzato le sue doti attoriali in pellicole leggendarie come Il Principe cerca moglie, dove, seppur in un ruolo secondario, è riuscito a lasciare il segno a livello mondiale. Ma l’artista era conosciuto al grande pubblico anche per la sua brillanteda doppiatore, che l’ha visto protagonista anche della fortunatissima saga Guerre Stellari, dove ha prestato la sua voce all’antagonista per eccellenza della produzione cinematografica: Darth Vader.si è spento a 93 anniall’età di 93 anni nella sua casa di New York, nella mattinata del 9 settembre 2024, anche se la notizia ha raggiunto i suoi tanti ammiratori solo qualche ora dopo.