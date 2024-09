Milan senti Rocco Commisso | ero a un passo dall’acquisto del club ma poi arrivò…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 9 settembre 2024), il proprietario della Fiorentinaha svelato un clamoroso retroscena suldi via Aldo Rossi: ecco di cosa si tratta “Stavo per comprare il, poi è finito a mister Li e sapete come è finita!”. Parole forti che, però, non arrivano da nessuno sceicco arabo, bensì dall’attuale proprietario della Fiorentina, che ha svelato questo clamoroso retroscena. Il numero uno dei Viola, infatti, ha acquistato la Fiorentina nel 2019, dopo momenti di riflessione. L’obiettivo primario dell’americano era, infatti, quello di mettere a punto un maxi-affare per l’acquisto deldi via Aldo Rossi nel 2017.