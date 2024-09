Mahamood | sold out la data di Napoli al Palapartenpe

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 9 settembre 2024) “TUTA GOLD” di MAHMOOD continua il suo successo e conquista oggi il 5° disco di platino. Il singolo, nominato il più venduto nel primo semestre del 2024, conta oltre 360 milioni di stream globali su tutte le piattaforme. Il brano ha mantenuto salda la #1 posizione nella classifica FIMI dei singoli più venduti per tre settimane di fila e ha raccolto grandi successi anche all’estero: nella settimana di uscita ha infatti debuttato nella Top 50 Global ed ha conquistato il #2 posto nella Top Songs Debut Global (9-11 febbraio), oltre a essere stato il #7 testo più cercato al mondo su Genius. Questo nuovo risultato arriva dopo il disco di platino per il singolo “RA TA TA” – uno protagonisti dell’estate musicale con 130 milioni di stream -, l’esibizione al LadyLand Festival di New York e la conclusione del SUMMER TOUR nei festival estivi italiani.