Le nuove coppie vip dell’autunno appena nate o già consolidate

(Di lunedì 9 settembre 2024) Sono frutto di passionisotto l’ombrellone o hanno festeggiato i primi mesi d’amore: sono levip che hanno monopolizzato i tabloid nei mesi estivi e si preparano a festeggiare l’autunno più innamorate che mai. Dall’Italia agli States, dallo show biz italiano a quello hollywoodiano, scopriamole insieme. 1. GIULIA DE LELLIS E TONY EFFE, COPPIA BOMBA DELL’ESTATE. Sono la coppia hot dell’estate 2024: l’influencer Giulia De Lellis, che negli ultimi mesi sembrava non trovare pace in ambito sentimentale e il rapper Tony Effe, fresco del successo del tormentone estivo Sesso e Samba. Dopo essere stati pizzicati da Chi quest’estate in varie occasione, sono usciti allo scoperto con alcune foto social che non lasciano dubbi. Visualizza questo post su Instagram . 2. MELISSA SATTA E CARLO BERETTA, FELICI IN FAMIGLIA.