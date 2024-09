Giornata della sicurezza in mare dedicata a René Mantovani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Unaalla promozioneinin memoria di. Oggi alle 10 lo stabilimento "Da Braccio" in Feniglia ospiterà l’appuntamento organizzato dal Comune di Orbetello e dalla famiglia, in collaborazione con associazioni del territorio e delle Forze dell’ordine. Il giovanissimoè prematuramente scomparso per un incidente inlo scorso anno e la madre Chiara ha fortemente voluto dare il proprio contributo affinché ciò che è accaduto al figlio possa non ripetersi mai più. A raccogliere l’appello di Chiaraè stato in primis il Comune di Orbetello, attraverso il consigliere delegato ae demanio, Ivan Poccia, che si è attivato organizzando unain memoria divolta a favorire labalneazione.