Ghiviborgo che botta A Ostia ne prende 4

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) 40 : Morlupo, Pinna (82’ Calvo), Ouali, Barlafante (72’ Forte), Senesi (78’ Di Francesco), Lazzeri, Kouko (60’ Persichini), Rasi, Proietti (72’ Morano), Angiulli, Checchi. A disp.: Valori, Plini, Perroni, Milone. All. Simone Minincleri.: Bonifacio, Russo (58’ Giannini), Bassano, Conti, Barbera (58’ Falilò), Bura, Vari (78’ Lika), Campani, Gori (65’ Bifini), Nottoli (58’ Fischer), Noccioli. A disp.: Gambassi, Lopez Petruzzi, Caiaffa, Simonetta. All. Tommaso Bellazzini. Arbitro: Pani di Sassari. Assistenti: Moroso di Sassari e Fae di Ozieri. Reti: 31’ Pinna, 39’ (r) e 53’ (r) Kouko, 77’ Persichini. Niente da fare per il, che inizia nel peggiore dei modi il suo decimo campionato consecutivo in serie D.