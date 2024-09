Direttore dell’Arnas Garibaldi di Catania dona il sangue Risorsa indispensabile

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 9 settembre 2024)(ITALPRESS) – Un bel gesto di generosità e di sensibilità alla cultura del dono. Lo ha compiuto stamane, al Centro Raccoltadell’OspedaleCentro di, il neo-sanitario aziendale, Mauro Sapienza che, accanto ai primi atti amministrativi ed alle riunioni di dipartimenti e reparti, non ha mancato di testimoniare la sua concreta vicinanza ai problemi di carenzache il Centro Trasfusionale sta affrontando. “Sonotore da decenni e so che in una azienda ospedaliera come questa che assiste oltre duecento pazienti talassemici, ha un Pronto Soccorso generale nel centro della città con un numero sempre maggiore di accessi ed possiede alte specializzazioni chirurgiche, la”, spiega Sapienza che ha assunto, con il suo nuovo incarico, anche la direzione del Comitato aziendale per il buon uso del