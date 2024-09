Casertana il pari di Picerno rinfranca l’ambiente Iori | Torniamo a casa con fiducia e autostima

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 9 settembre 2024) Caserta (Alfredo Stella). Oggi si riprende a sudare sul sintetico del Pinto in vista del derby di sabato contro la Turris. Servono i tre punti a Carretta e compagni per dare maggior significato aldi ieri ottenuto sul difficile campo della capolistaIl bel pareggio di sabato in Lucania carica. La classifica piange, è vero, ma il punto diserve da viatico per dar luogo ad una striscia di risultati utili. Gara combattuta quella disputata al Curcio, dove entrambe le squadre non hanno lesinato energie pur di accaparrarsi i tre punti. Pareggio giusto e brivido finale sul salvataggio proprio sulla linea di porta di Gatti che ha evitato la beffa negli ultimi secondi dei quattro minuti di recupero.