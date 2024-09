Benevento tenta di lanciarsi dal ponte Sabato e poi sfascia l’ambulanza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAnsia e apprensione questo pomeriggio sul lungoCalore per i problemi di instabilità psichica di un uomo. Un 30enne, a quanto si apprende, assuntore abituale di sostanze stupefacenti tipo cocaina, avendo perso il controllo, ha dato in escandescenze e, secondo alcune testimonianze, avrebbe anche cercato didaltra lo sconcerto dei passanti e degli automobilisti in transito. Lanciato l’allarme sono intervenuti una Volante della Polizia di Stato e una Gazzella dei Carabinieri che sono riusciti, dopo fasi concitate di discussione con l’uomo, a calmarlo e a farlo desistere dall’intento di un presunto gesto autolesionistico.