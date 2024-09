Antonella Clerici torna in tv ma spara a zero sulla Rai | ecco cosa ha detto non risparmia nemmeno gli influencer

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 9 settembre 2024)è finalmenteta nello studio di È sempre Mezzogiorno:haRai e sugli? Come sappiamo, la conduttrice ha vissuto un periodo molto particolare e delicato:è stata operata d’urgenza alle ovaie per vie di quello che sembrava essere un brutto tumore. Fortunatamente, per lei le cose sono andate bene e, dopo un po’ di convalescenza, finalmente è potutare a casa e ora anche a lavoro.ta nel suo amato studio sorridente e felice di essere lì; in vista della nuova stagione televisiva, laha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica. Qui si è raccontata a cuore aperto e ha parlato anche del suo recente intervento, ma anche del suo 40esimo anniversario in Rai.