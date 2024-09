XC90 sbarca nel futuro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 8 settembre 2024) Volvo lancia la seconda generazione della, il Suv di proporzioni super-generose con motorizzazioni ibride o a benzina. Mentre in California continuano i test del modello elettrico EX90, che tra le grandi novità proporrà grazie ad una partnership con gli Abbey Road Studios un'esperienza sonora di altissimo livello, in Italia stando questo modello che eredita diverse cose dalla versione precedente (ad esempio il posteriore, che non ha subito variazioni), ma che propone al contempo tante interessanti novità . La nuovaarriva ben nove anni dopo la primogenita e la casa svedese ne va orgogliosa. “Poter attendere così un tempo così lungo prima di aggiornare un modello significa solo una cosa: aver lavorato così bene da avere un'auto al passo con i tempi anche dopo diversi anni”, spiegano gli addetti italiani del marchio.